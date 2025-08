Juve, nuovo obiettivo per la fascia destra: piace Martinez del Girona

L’esterno catalano si è imposto fin da subito con la maglia del Girona, esordendo in Copa del Rey a 17 anni e prendendosi la titolarità ancora minorenne nel marzo del 2021. Da quel momento Arnau Martinez non è più uscito dal campo, entrando anche nel girone dell’under 21 spagnola con cui è arrivato al secondo posto nell’Europeo del 2023. La Juve - come riporta Tuttosport - lo ha osservato da vicino nei mesi scorsi, gli scout bianconeri dovevano seguire Miguel Gutierrez ma sono rimasti impressionati dalle qualità di Martinez. Mentre l’esterno mancino è vicinissimo al Napoli, sul classe 2003 catalano c’è il forte interessamento del Crystal Palace dopo un primo sondaggio del West Ham. Le buone prestazioni anche in Champions League lo scorso anno hanno portato un maggiore interesse verso Martinez, che ha il contratto in scadenza nel 2027 e che non rinnoverà col Girona. Non c’è solo la Juve sul 22enne catalano, anche il Milan lo sta valutando nel suo casting per il terzino destro dove però in pole c’è Athekane dello Young Boys. Comolli e Modesto stanno studiando l’affare Martinez, ma hanno già fatto sapere all’entourage del catalano di non voler partecipare ad aste internazionali. La valutazione del Girona è di 10-12 milioni, in caso di asta i bianconeri si tirerebbero indietro e valuterebbero altri profili.