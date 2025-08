Juve, Douglas Luiz rifiuta la Turchia. Everton e Nottingham: derby inglese per il brasiliano

Nottingham, soprattutto, ed Everton si sono mossi per riportarlo in Premier. Ovviamente il problema è il costo del cartellino. La Juve sa di non poterlo vendere alla cifra che ha speso un anno fa ma non vuole nemmeno rimetterci troppo. L'idea è quella di strappare almeno una quarantina di milioni. Finora chi si è fatto avanti concretamente è il Forest che, tra prestito oneroso e riscatto, è arrivato a offrire una cifra di poco superiore ai 30 milioni. Il brasiliano ha lasciato buoni ricordi in Premier e l’allenatore del Nottingham Nuno Espirito Santo lo apprezza parecchio. Il ds del club inglese Edu Gaspar ha già trovato un accordo di massima con l’entourage del giocatore, per una cifra intorno ai 5 milioni a stagione più bonus fino al 2030. L'impressione è che se il club inglese decidesse di alzare l'offerta, anche senza arrivare ai 40 richiesti dalla Juve, la trattativa potrebbe arrivare a una conclusione positiva.