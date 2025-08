Juve, Hjulmand apre al trasferimento: ma prima bisogna cedere

Qualora i portoghesi decidessero di "fare lo sconto", la Juventus ha comunque la necessità di vendere prima di investire. Per completare l'incastro a centrocampo serve l'uscita di Douglas Luiz, nemmeno convocato per l'amichevole con la Reggiana ma partito per il ritiro in Germania. Il brasiliano, così come Arthur, è stato proposto dal dg Comolli come possibile contropartita nell'affare, offerta però rifiutata dallo Sporting. E allora ecco che la Juve spera nel Nottingham Forest, che sogna di riportare in Premier League il centrocampista brasiliano: servirà un investimento da 40 milioni di euro, con una formula ancora tutta da definire.