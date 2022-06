Futuro De Ligt, la Juve fissa il prezzo: Chelsea e United interessate

LO SCENARIO

Il difensore olandese non ha rinnovato e punta al trasferimento in Premier, ma la società bianconera non è disposta a fare sconti

In attesa di riaccogliere Paul Pogba alla Continassa, in casa Juventus c'è da capire cosa ne sarà di Matthijs De Ligt. L'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore dell'area tecnica, Federico Cherubini si sono incontrati a Forte dei Marmi per un summit di mercato in cui si è parlato anche del malessere manifestato dal difensore olandese attraverso l'avvocato Pimenta. Dietro l'inquietudine di De Ligt c'è il pressing del Chelsea, messo agli atti anche dalla Juventus che ha deciso una strategia: andrà via solo per un'offerta in contanti e rispondente alla clausola rescissoria.

Tradotto: chi vuole De Ligt si dovrà presentare nella sede bianconera con un'offerta da 115 milioni di euro e se contropartite dovranno essere, sarà la Juventus a scegliere. Di sicuro non sarà Timo Werner come proposto dal Chelsea nel primo approccio alla trattativa.

Il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2024 e le chiacchiere per il rinnovo non hanno portato a dei punti di incontro, nemmeno informali. Anche per questo De Ligt ha fatto sapere di essere pronto a cambiare aria e la stessa Juventus, che si aspettava un passo da parte del giocatore, ha iniziato a prendere in considerazione l'ipotesi di lasciar partire il centrale. Non a tutte le condizioni però.

Due le prospettive di mercato lontano da Torino: il Chelsea di Tuchel e il Manchester United del mentore di De Ligt, Erik ten Hag. I Blues devono ricostruire la difesa dopo l'addio di Christensen e Rudiger, ma i bianconeri lo sanno e possono tenere duro in attesa di un rialzo importante dell'offerta con contropartite importanti e una valutazione congrua.

Lo United invece potrebbe inserirsi in un gioco che farebbe sorridere la Juventus, facendo lievitare il prezzo che - arrivasse con un'offerta ufficiale intorno agli 80-90 milioni di euro complessivi - cambierebbe e non di poco lo scenario.