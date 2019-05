Ferrara: "Se c'è uno spazio per tornare alla Juve, Conte ci va"

20/05/2019

"Se c'è uno spazio per tornare alla Juve, Conte ci va". L'ex ct ha un accordo di massima con l'Inter e per lui è pronto un contratto fino al 2023, ma Ciro Ferrara, ospite a Tiki Taka, non esclude ancora del tutto la pista bianconera. La pensa così anche Alessandro Moggi: "La Juve è ancora un'ipotesi. L'Inter è in vantaggio perché si è mossa prima ma credo che Conte abbia nel cuore la Juve e se può andare alla Juve preferirà andare là".