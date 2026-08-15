Si ritira anche Pogba? Rescissione vicina col Monaco

15 Ago 2026 - 14:10
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© italyphotopress

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Paul Pogba e il Monaco stanno per separarsi di comune accordo. Il centrocampista ex Juve sta dialogando con il club francese per rescindere il suo contratto. L'avventura di Pogba nel Principato si chiuderà dunque con sole sei presenze in un anno. La decisione sarebbe arrivata dopo l’ennesimo infortunio patito dal centrocampista, ancora una volta al polpaccio. Uno stop che lo dovrebbe tenere ai box per diversi mesi. Il Monaco aveva scommesso su di lui dopo i 18 mesi di squalifica per doping, ma non è riuscito a riportarlo ai livelli che Paul aveva fatto vedere. Pogba, a 33 anni, dopo l'ennesimo infortunio e con sole 6 presenze dal febbraio 2024 potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo. 

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