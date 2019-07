Dybala, quale futuro? Dallo scambio con Neymar alle avance dello United

19/07/2019

Acque agitate attorno a Neymar . Talmente tanto che le onde provocate dal suo malumore sono arrivate sino in Italia. A Torino per la precisione visto che dalla Spagna è rimbalzata la notizia di un potenziale affare tra il Psg e la Juventus che vede protagonisti proprio l'asso brasiliano e Paulo Dybala . In pratica, O Ney, desideroso di lasciare al più presto Parigi, si sarebbe fatto avanti con i bianconeri visto che per ora da Barcellona, sua destinazione preferita, non giungono buone notizie.