De Ligt, il giustiziere della Juve che ora fa sognare i tifosi bianconeri: "Non ho scelto il Barcellona"

30/04/2019

Da Ronaldo a... Matthijs De Ligt. Sia chiaro, il paragone calcistico tra i due non regge (e non è questo che ci interessa) ma l'analogia ambientale può invece esserci. Ci spieghiamo. CR7 segna alla Juve, elimina i bianconeri dalla Champions e poi viene a Torino. Il talento dell'Ajax, uno dei difensori più ambiti in Europa, fa lo stesso e... Sì, è possibile che l'estate prossima faccia il medesimo tragitto del portoghese. Non è facile, ma non è impossibile. Certo, c'è il Barcellona (che ha già preso De Jong, centrocampista dai piedi educatissimi) che non intende farselo scappare, eppure il discorso non è chiuso. Anzi. Perché De Ligt non ha ancora deciso, lo farà a fine stagione. Prima, appunto, c'è la Champions. Ma Matthijs non si nasconde, sa di essere uno dei pezzi pregiatissimi del prossimo mercato e in un confronto confronto su Instagram con i tifosi diventa procuratore di se stesso: "I centrocampisti - ha spiegato riferendosi al trasferimento di De Jong al Barcellona - tendono a essere più costosi dei difensori, ma non ho idea di cosa succederà. Dipende dall'Ajax. Frenkie è andato via per un buon prezzo (75 mln), quindi vedremo. Sul mio futuro non ho ancora preso alcuna decisione ora mi concentrerò solo sulla fine della stagione con l'Ajax". Poi si vedrà, ma la Juve resta in corsa.