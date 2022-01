Dalla Spagna: Morata-Barcellona, affare fatto al 95% e firma in settimana

ma la juve...

Secondo AS mancano solo dettagli marginali. Ma la Juventus prima deve trovare un sostituto

Alvaro Morata al Barcellona: un affare fatto al 95% tanto che lo spagnolo firmerà il nuovo contratto coi blaugrana in settimana. Questo, secondo AS, lo stato dell'arte della trattativa che però coinvolge anche la Juventus, e non è un dettaglio da poco visto che il via libera bianconero arriverà solo una volta trovato il sostituto dell'attaccante. Ma dalla Spagna sono convinti che Xavi avrà a disposizione Morata nella Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid già il 12 gennaio. Getty Images

Presentazione fissata mercoledì, contratto di 18 mesi e già tutto sistemato ("a parte insignifcanti dettagli" scrive AS) con l'Atletico Madrid proprietario del cartellino: in pratica manca solo la firma.

Tutto apparecchiato, dunque? In realtà restano ostacoli sulla sponda torinese. Vero che la Juve ha accelerato per Icardi (qui l'approfondimento) ma i nodi sono ancora diversi: le casse bianconere non consentono alternative al prestito, anche perché la partenza di Morata garantirebbe in termine di soldi 'solo' un risparmio di 5 milioni sul prestito (metà del secondo anno) e di 5 milioni lordi sull'ingaggio.