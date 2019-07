Dalla Spagna: la Juve studia un piano per Isco

13/07/2019

Non c'è solo l'affare De Ligt nei radar della Juve . Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i bianconeri starebbero infatti pianificando una strategia per provare a prendere Isco . Si tratterebbe di un'operazione da studiare con pazienza. Un affare last minute da concretizzare solo verso la fine del mercato. Soltanto cioè quando eventuali mosse di mercato dei Blancos dovessero levare spazio al centrocampista spagnolo nello scacchiere di Zidane.

Al momento si tratta solo di una suggestione, ma dalla Spagna l'indiscrezione è rimbalzata subito in Italia, stupendo un po' tutti. Numeri alla mano, attualmente per il cartellino di Isco il Real chiede 80 milioni di euro. Cifra che la Juve non è disposta a pagare, ma a fine mercato qualcosa potrebbe cambiare. Se dovesse arrivare qualche pedina importante in mediana, i Blancos potrebbero infatti decidere di abbassare il prezzo, lasciando aperta la porta ai bianconeri e facendo sognare un centrocampo stellare ai tifosi della Juve. La Juve ha messo Isco nel mirino e prepara l'assalto.