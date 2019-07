Calciomercato Juventus, De Ligt si complica. Dalla Spagna: "Barcellona in agguato"

04/07/2019

I giorni di De Ligt rischiano di trasformarsi in una telenovela, sperando per i tifosi della Juventus che poi diventino più che altro una favola con lieto fine. Da Marca, autorevole e principale quotidiano sportivo di Madrid, arriva l'indiscrezione che magari non farà tremare, ma di sicuro non piacerà ai sostenitori bianconeri: "L'acquisto di Matthijs de Ligt si complica per la Juve e il Barcellona resta in agguato".