Dalla Germania: Juve su Chabot dello Stoccarda per la difesa. Todibo idea concreta

Non solo il portoghese Renato Veiga, dunque, che arriva in prestito secco dal Chelsea ed è atteso domenica a Torino per le visite mediche e la firma del contratto: Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Thiago Motta un altro rinforzo in difesa e Todibo è più di un'idea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve, attraverso un intermediario italiano, starebbe cercando di convincere il West Ham a far partire in prestito anche oneroso il francese, già obiettivo dei bianconeri in estate. David Hancko non si muoverà dal Feyenoord se non in estate, per Lloyd Kelly ci sono stati contatti con il Newcastle ma non c'è accordo sulla formula del trasferimento.