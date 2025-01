Juve: scambio di documenti per Veiga, atteso a Torino domani

Il lavoro in difesa di Giuntoli, però, non si ferma qui: vuole regalare a Thiago Motta un altro difensore. Il sogno è Hancko ma il Feyenoord non molla, nelle ultime ore si segnalano nuovi contatti per Todibo, come riporta Alfredo Pedullà. Il francese era già stato vicino ai bianconeri in estate preferendo poi il West Ham ma ora vuole fortemente la Juve che, in attesa di capire se l'affare può andare in porto, ha stoppato altre piste (Kelly del Newcastle su tutte).