Dal Kolo Muani bis al sogno Osimhen: Juve nel futuro, Champions permettendo

Sognare non nuoce, a patto che si riesca poi a galleggiare su una realtà che, economicamente, in Italia è complicata un po' per tutti. Cristiano Giuntoli sa che la sua sarà un'estate complicata, fatta di trattative affatto banali e dettata dall'esigenza di vestire la sua Juve di un attacco completamente rinnovato. Kolo Muani da una parte, Vlahovic e Milik dall'altra, Victor Osimhen sullo sfondo. Quattro nomi buttati dentro un vortice, entrati nella porta girevole del mercato bianconero tra certezze, speranze e, appunto, sogni. Partiamo dalle certezze: chi non farà più parte della rosa di Thiago Motta è Arek Milik, mai disponibile in questa stagione e destinato a lasciare la Juve. Con lui potrebbe partire anche Dusan Vlahovic, anche se il suo futuro è accompagnato da un punto di domanda enorme e dal segnale di pericolo visto il contratto in scadenza nel giugno 2026 e la possibilità, non remota, che l'ex Fiorentina possa pensare, fin d'ora, a svincolarsi a zero. Un'ipotesi non balzana, anche se sportivamente svuotata. Per dire: davvero Dusan valuterà la possibilità di una stagione da comprimario piuttosto di inseguire un altro ingaggio monstre? Difficile immaginarlo ora, ma, ad esempio, è più semplice capire che senza il suo addio, monetizzato quanto più possibile, la rincorsa a Victor Osimhen, già di suo affatto semplice, diventerebbe quasi impossibile.