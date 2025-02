Juventus, Giuntoli: "Kolo Muani può restare a Torino, ottimi rapporti con il Psg"

L'impatto è stato devastante (subito 4 gol in 5 partite): la storia tra Kolo Muani e la Juventus anche dopo giugno. A rassicurare i tifosi bianconeri sulla possibile permanenza a Torino dell'attaccante francese ci ha pensato Cristiano Giuntoli, dt della Vecchia Signora: "Siamo molto contenti del mercato fatto in inverno - ha esordito a Sky Sport il noto dirigente -. I rapporti con il Psg sono ottimi. Lontani dall'inizio del mercato abbiamo fatto un bel lavoro muovendoci per tempo e bruciando quindi la concorrenza. C'è la volontà di tornare a sedersi a giugno con il Psg per trovare un accordo". L'attaccante, sbocciato nell'Eintracht Francoforte, è arrivato in prestito dai parigini nel mercato invernale.