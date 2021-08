Juventus, Cristiano Ronaldo al Manchester United per 15 milioni di euro

JUVENTUS

Il club ufficializza le cifre dell'addio di CR7 e dell'arrivo di Kean

La Juventus ha ufficializzato la cessione di Cristiano Ronaldo: il Manchester United verserà al club bianconero 15 milioni di euro, pagabili in cinque esercizi, più un bonus massimo di 8 milioni. L'operazione genera un un impatto economico negativo sull'esercizio 2020/21 della Juve pari a 14 milioni di euro. Allo stesso tempo annunciato il ritorno di Moise Kean: prestito di 7 milioni, più obbligo di riscatto a 31. Getty Images

Le cifre e la sostanza, l'addio e il nuovo arrivo. Cristiano Ronaldo lascia la Juventus a titolo definitivo per 15 milioni di euro e passa così al Manchester United, mentre Moise Kean fa ritorno in bianconero con buona pace di tutti, della società e del tecnico che voleva un rinforzo in avanti. Il club torinese ha oggi ufficializzato, quindi, le cifre di CR7: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Manchester United FC Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 15,0 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 14,0 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

Allo stesso tempo ecco l'ufficialità di Kean che è di nuovo un bianconero. Questo il comunicato della società: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Everton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 7,0 milioni, di cui € 3,0 per la stagione sportiva 2021/2022 e € 4,0 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".