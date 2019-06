Chelsea, tentativo in extremis per Sarri: "Rimani"

12/06/2019

Mentre si attende ancora il via libera del Chelsea a Maurizio Sarri per passare alla Juventus, dall'Inghilterra rimbalza una voce clamorosa: il club di Roman Abramovich non intende rinunciare ai 6 milioni di euro che il tecnico chiede come buonuscita per i due anni di contratto rimanenti (e che i bianconeri non vogliono pagare) e non ha ancora sciolto le riserve sul suo successore, da qui un tentativo in extremis di trattenerlo. I Blues, riporta il Sun, hanno provato a convincere Sarri a restare un'altra stagione ma la richiesta è andata a vuoto perché sia lui che il suo staff sono ormai concentrati sulla prossima avventura sulla panchina della Juve e hanno voglia di ritornare in Italia.