Cancelo-City, ci siamo: alla Juve 50 milioni di euro

Cancelo al Manchester City, solo per soldi. Comunque tanti: circa 50, ovvero dieci in più rispetto a quelli spesi un anno fa per prenderlo dal Valencia, dopo che l’Inter non aveva esercitato l’opzione per riscattarlo.

L’affare è stato imbastito da tempo ed è vicinissimo alla conclusione definitiva. Che il difensore portoghese fosse avviato alla corte di Guardiola (che – detto per inciso – resta a Manchester) era abbastanza risaputo. La novità di oggi è che non ci saranno contropartite tecniche. Si era parlato di Danilo più 40 milioni alla Juventus, invece l’operazione Cancelo viaggia per conto proprio. E si chiuderà a breve, anche perché la Juventus – come tante altre società – non disdegna di concludere in tempi rapidi un’operazione in uscita, quindi un buon incasso da iscrivere a bilancio entro il 30 giugno.

Joao Cancelo è destinato a lasciare l’Italia dopo due stagioni. Nella prima all’Inter aveva collezionato 29 presenze (26 in campionato), 4 assist e un gol; nel 2018/19 alla Juventus ha messo assieme 34 presenze (25 in campionato), 8 assist e un gol.