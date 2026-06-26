La Juve punta dritta su Kessié, via alla sfida con l'Atalanta. Kolo Muani spinge, accelerata per il difensore
L'ivoriano vuole tornare in Italia dopo l'esperienza in Arabia. L'ex Giuntoli pronto allo sgarbo. Carnevali lavora anche per difesa e attacco
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La sfida all'Atalanta è già partita: Franck Kessié piace molto a Luciano Spalletti ed è un obiettivo della Juve per rinforzare il centrocampo. L'ivoriano ha voglia di tornare a giocare in Europa dopo l'esperienza triennale in Arabia nelle file dell'Al-Ahli, con cui è in scadenza il 30 giugno, ed è stuzzicato da una terza esperienza in Italia dopo le esperienze prima all'Atalanta e poi al Milan tra i 2016 e il 2022. E proprio la Dea lo ha messo nel mirino per regalare al neo tecnico Maurizio Sarri peso ed esperienza per la mediana. Kessié, che a dicembre compirà 30 anni, al Mondiale con la sua Nazionale sta dimostrando di essere in buona forma: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il giocatore è stato proposto dai suoi agenti sia alla Juve che all'Atalanta. La corsa dunque è già partita, con il ds dei bergamaschi Cristiano Giuntoli pronto a fare uno sgarbo al suo ex club: in ogni caso la Juve deve per forza prima sfoltire il reparto per fare posto all'ivoriano. Koopmeiners è uno dei più accreditati a partire, con Premier e Turchia sullo sfondo; su Miretti ci sono Bologna (che vuole prestito con diritto o al massimo obbligo) e Villarreal (più propenso all'acquisto), con la Fiorentina che osserva gli sviluppi della situazione. In caso di ritorno in Italia Kessié dovrà ovviamente riconsiderare al ribasso il suo stipendio, che all'Al-Ahli era di 14 milioni l'anno...
Novità sul fronte Kolo Muani per l'attacco: il francese ha detto sì ai bianconeri per un contratto quinquennale, voglioso di tornare a Torino, ma adesso c'è da superare l'ostacolo più difficile, il Psg. Il club francese chiede 50 milioni di euro più bonus, mentre la Juve è disposta ad arrivare al massimo ai 40. Una chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Khephren Thuram, per cui i francesi hanno dimostrato interesse. Sul fronte della difesa, si registra un'accelerata per Muharemovic del Sassuolo, con l'ex ad dei neroverdi ora in bianconero Carnevali pronto a riaverlo con sé. Continuano i contatti con il Bologna per Lucumi (ma la trattativa è a parte rispetto al discorso Miretti). Nei primi giorni di luglio scade la clausola fissata a 28 milioni per la cessione del difensore colombiano ma secondo indiscrezioni, il club rossoblù non è comunque disposto a scendere sotto i 25.