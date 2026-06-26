La Juve punta dritta su Kessié, via alla sfida con l'Atalanta. Kolo Muani spinge, accelerata per il difensore

La sfida all'Atalanta è già partita: Franck Kessié piace molto a Luciano Spalletti ed è un obiettivo della Juve per rinforzare il centrocampo. L'ivoriano ha voglia di tornare a giocare in Europa dopo l'esperienza triennale in Arabia nelle file dell'Al-Ahli, con cui è in scadenza il 30 giugno, ed è stuzzicato da una terza esperienza in Italia dopo le esperienze prima all'Atalanta e poi al Milan tra i 2016 e il 2022. E proprio la Dea lo ha messo nel mirino per regalare al neo tecnico Maurizio Sarri peso ed esperienza per la mediana. Kessié, che a dicembre compirà 30 anni, al Mondiale con la sua Nazionale sta dimostrando di essere in buona forma: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il giocatore è stato proposto dai suoi agenti sia alla Juve che all'Atalanta. La corsa dunque è già partita, con il ds dei bergamaschi Cristiano Giuntoli pronto a fare uno sgarbo al suo ex club: in ogni caso la Juve deve per forza prima sfoltire il reparto per fare posto all'ivoriano. Koopmeiners è uno dei più accreditati a partire, con Premier e Turchia sullo sfondo; su Miretti ci sono Bologna (che vuole prestito con diritto o al massimo obbligo) e Villarreal (più propenso all'acquisto), con la Fiorentina che osserva gli sviluppi della situazione. In caso di ritorno in Italia Kessié dovrà ovviamente riconsiderare al ribasso il suo stipendio, che all'Al-Ahli era di 14 milioni l'anno...