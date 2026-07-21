Occhio Inter, il Chelsea piomba su Stones: nuova sfida all'orizzonte?

Dopo il caso Palestra, Inter e Chelsea tornano a sfidarsi per un altro obiettivo comune: John Stones. Il difensore, reduce da un discreto Mondiale con l'Inghilterra (macchiato dalla mancata marcatura sul gol decisivo di Lautaro in semifinale), è svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City. Il 32enne è stato proposto a più riprese alla dirigenza nerazzurra, alla ricerca di due nuovi centrali da regalare a Chivu. L'ingaggio pesante di Stones però non facilita la trattativa. Per questo ora l'inserimento dei Blues potrebbe cambiare le carte in tavola: il Chelsea, vedi l'affaire Palestra, non ha problemi a garantire ingaggi faraonici. Secondo quanto riporta il the Athletic, Xabi Alonso è alla ricerca di giocatori che possano aggiungere esperienza a un gruppo di tanti giovani (così si spiega anche l'assalto, fallito, a Granit Xhaka) e l'ex City risponde esattamente a questo identikit.
Quello di Stones non è l'unico nome in lista per i Bleus che, a seconda delle partenze, potrebbero anche acquistare due centrali. Il Chelsea sta lavorando anche su Maxence Lacroix ma per ora non c'è ancora intesa con il Crystal Palace sulla valutazione del difensore francese: i Blues vorrebbero pagare meno dei 55 milioni di sterline richiesti per il 26enne. Nella lista del Chelse c'è anche Jacobo Ramon del Como.