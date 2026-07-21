Occhio Inter, il Chelsea piomba su Stones: nuova sfida all'orizzonte?

Dopo il caso Palestra, nerazzurri e Blues si sfidano su un altro obiettivo comune: il 32enne inglese appena svincolato dal City

21 Lug 2026 - 12:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Dopo il caso Palestra, Inter e Chelsea tornano a sfidarsi per un altro obiettivo comune: John Stones. Il difensore, reduce da un discreto Mondiale con l'Inghilterra (macchiato dalla mancata marcatura sul gol decisivo di Lautaro in semifinale), è svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City. Il 32enne è stato proposto a più riprese alla dirigenza nerazzurra, alla ricerca di due nuovi centrali da regalare a Chivu. L'ingaggio pesante di Stones però non facilita la trattativa. Per questo ora l'inserimento dei Blues potrebbe cambiare le carte in tavola: il Chelsea, vedi l'affaire Palestra, non ha problemi a garantire ingaggi faraonici. Secondo quanto riporta il the Athletic, Xabi Alonso è alla ricerca di giocatori che possano aggiungere esperienza a un gruppo di tanti giovani (così si spiega anche l'assalto, fallito, a Granit Xhaka) e l'ex City risponde esattamente a questo identikit. 

Quello di Stones non è l'unico nome in lista per i Bleus che, a seconda delle partenze, potrebbero anche acquistare due centrali. Il Chelsea sta lavorando anche su Maxence Lacroix ma per ora non c'è ancora intesa con il Crystal Palace sulla valutazione del difensore francese: i Blues vorrebbero pagare meno dei 55 milioni di sterline richiesti per il 26enne. Nella lista del Chelse c'è anche Jacobo Ramon del Como.

mercato inter
chelsea
palestra
john stones
difensori
chivu
xabi alonso

Ultimi video

00:31
L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

00:59
Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

01:11
Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

01:37
Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

01:49
Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

01:37
Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

00:45
MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

00:44
Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

00:57
Napoli, Manna lavora sulle uscite

Napoli, Manna lavora sulle uscite

00:39
Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

01:52
Gasperini e il mercato

Gasperini e il mercato

01:05
DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

00:37
Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

00:31
L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

I più visti di Mercato

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Questo pazzo mercato...

Questo pazzo mercato...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:33
Frosinone, Alvini: "Zerbin? Ci piace, non capisco perché il Napoli non voglia darcelo"
13:10
Sassuolo, pronta la prima offerta all'Atalanta per Daniel Maldini
Andreas Schjelderup del Benfica è un prospetto di 21 anni, jolly offensivo che potrebbe entrare in uno scambio di prestiti col Benfica
12:40
Roma, idea Schjelderup per la fascia sinistra
12:24
Occhio Inter, il Chelsea piomba su Stones: nuova sfida all'orizzonte?
12:24
Genoa, il neo acquisto Wiafe è arrivato a Moena con l'ad Blasquez