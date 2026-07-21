Occhio Inter, il Chelsea piomba su Stones: nuova sfida all'orizzonte?

Dopo il caso Palestra, Inter e Chelsea tornano a sfidarsi per un altro obiettivo comune: John Stones. Il difensore, reduce da un discreto Mondiale con l'Inghilterra (macchiato dalla mancata marcatura sul gol decisivo di Lautaro in semifinale), è svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City. Il 32enne è stato proposto a più riprese alla dirigenza nerazzurra, alla ricerca di due nuovi centrali da regalare a Chivu. L'ingaggio pesante di Stones però non facilita la trattativa. Per questo ora l'inserimento dei Blues potrebbe cambiare le carte in tavola: il Chelsea, vedi l'affaire Palestra, non ha problemi a garantire ingaggi faraonici. Secondo quanto riporta il the Athletic, Xabi Alonso è alla ricerca di giocatori che possano aggiungere esperienza a un gruppo di tanti giovani (così si spiega anche l'assalto, fallito, a Granit Xhaka) e l'ex City risponde esattamente a questo identikit.