Juventus: scatta il conto alla rovescia per Sorloth, visite mediche possibili nel ritiro della Norvegia

L'esterno argentino ha vissuto l'ultima stagione in prestito a Madrid e ha espresso la chiara volontà, appoggiato da Simeone, di rimanere a Madrid. La scorsa estate il diritto di riscatto era stato fissato a 32 milioni, i Colchoneros non lo hanno esercitato e ora i bianconeri valutano il cartellino dell'ex Fiorentina circa 27 milioni di euro. Sebbene le due operazioni siano formalmente slegate per motivi di bilancio, la disponibilità juventina a concedere uno sconto su Nico Gonzalez rappresenta l'asso nella manica per spingere l'Atletico ad abbassare le pretese per Sorloth. Si farà tutto in una settimana? Spalletti lo spera.