MANOVRE BIANCONERE

Juventus: scatta il conto alla rovescia per Sorloth, visite mediche possibili nel ritiro della Norvegia

La Juventus accelera per Alexander Sorloth. Intesa raggiunta con l'attaccante, ora si lavora al blitz negli Usa prima dei Mondiali

08 Giu 2026 - 09:13
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La Juventus sente sempre più vicino il rinforzo in attacco individuato per raccogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da venti gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League (c'è stato un timido sondaggio dell'Everton) ed evitare che il prezzo del cartellino si alzi durante i Mondiali.

I contatti avvenuti nel fine settimana hanno portato a un'intesa di massima per un contratto fino al 2029, con opzione fino al 2030, a quattro milioni di euro netti a stagione. Lo stesso Spalletti ha giocato un ruolo chiave nella trattativa, telefonando direttamente al classe '95 per illustrargli il progetto tattico e incassando un sì entusiasta.

Sorloth-Juve, il piano per le visite

 Con l'accordo con il giocatore già in tasca, la settimana che si apre oggi diventa decisiva per trovare la quadra con l'Atletico Madrid. La Norvegia farà il suo esordio ai Mondiali nella notte tra il 16 e il 17 giugno a Boston, contro l'Iraq, e le visite mediche potrebbero avvenire prima di quella data. 

La federazione norvegese è già stata preallertata dai vertici bianconeri. Qualora arrivasse il definitivo semaforo verde da Madrid, la Juve è pronta a inviare un membro del proprio staff medico direttamente negli Stati Uniti: Sorloth potrebbe così sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma, un indizio di come l'affare sia ormai entrato nella sua fase più calda.

Quanto costerebbe Sorloth alla Juve?

 Resta ovviamente da colmare la distanza economica con l'Atletico, che valuta il centravanti tra i 30 e i 35 milioni di euro, mentre la Juventus punta a chiudere l'operazione sotto la soglia dei 30 milioni. A facilitare i discorsi tra i due club c'è però l'ottimo rapporto costruito nelle ultime settimane attorno al futuro di Nico Gonzalez.

Intreccio Nico Gonzalez-Sorloth

 L'esterno argentino ha vissuto l'ultima stagione in prestito a Madrid e ha espresso la chiara volontà, appoggiato da Simeone, di rimanere a Madrid. La scorsa estate il diritto di riscatto era stato fissato a 32 milioni, i Colchoneros non lo hanno esercitato e ora i bianconeri valutano il cartellino dell'ex Fiorentina circa 27 milioni di euro. Sebbene le due operazioni siano formalmente slegate per motivi di bilancio, la disponibilità juventina a concedere uno sconto su Nico Gonzalez rappresenta l'asso nella manica per spingere l'Atletico ad abbassare le pretese per Sorloth. Si farà tutto in una settimana? Spalletti lo spera.

Juve, anche John Elkann presente all'anniversario della Champions del 1996 FOTO

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