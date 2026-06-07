MANOVRE BIANCONERE

Juve, senti Bernardo Silva: "Non ho preso una decisione sul futuro". Ci prova anche il Real, un fattore fa sperare Spalletti

Il Real Madrid si è inserito nella corsa all'ex City che deciderà cosa fare del suo futuro dopo il Mondiale   

07 Giu 2026 - 10:37
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La pista si è complicata dopo il mancato accesso alla Champions League, ma la Juve può ancora sperare nel colpo Bernardo Silva. Il fantasista, svincolato dopo la lunga avventura al Manchester City, ha rimandato la scelta sul suo futuro a dopo il Mondiale. E almeno pubblicamente non ha ancora detto no a nessuna delle tante proposte ricevute, compresa quella della Vecchia Signora: "Non ho ancora preso una decisione definitiva - ha ammesso il 31enne dopo l'amichevole disputata col Portogallo in vista del Mondiale -. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un'offerta. Voglio una squadra che mi vuole davvero, questo aspetto per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti".

Parole chiare che tengono viva la pista Juve, considerato soprattutto che a Torino Bernardo sarebbe il big della squadra, l'assoluto trascinatore. Aspetto non banale, anche se ormai non è più un mistero che la prima opzione del fantasista, specialmente per motivi familiari, sia il Barcellona. Subito dopo c'è l'Atletico Madrid di Simeone che, al pari di Spalletti, vuole fare dell'ex City la stella della squadra. A giocare per i Colchoneros però, è la disputa della prossima Champions League. Nelle ultime ore però, un altro big club spagnolo si sarebbe inserito nella corsa al portoghese. Parliamo del Real Madrid di Josè Mourinho che avrebbe convinto i Blancos a provarci, nonostante i 31 anni. 

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