Juve, senti Bernardo Silva: "Non ho preso una decisione sul futuro". Ci prova anche il Real, un fattore fa sperare Spalletti

La pista si è complicata dopo il mancato accesso alla Champions League, ma la Juve può ancora sperare nel colpo Bernardo Silva. Il fantasista, svincolato dopo la lunga avventura al Manchester City, ha rimandato la scelta sul suo futuro a dopo il Mondiale. E almeno pubblicamente non ha ancora detto no a nessuna delle tante proposte ricevute, compresa quella della Vecchia Signora: "Non ho ancora preso una decisione definitiva - ha ammesso il 31enne dopo l'amichevole disputata col Portogallo in vista del Mondiale -. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un'offerta. Voglio una squadra che mi vuole davvero, questo aspetto per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti".