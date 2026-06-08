Real Madrid, Perez vince le elezioni e festeggia anche Mou: "Naturalmente" VIDEO

"Sì, naturalmente": questo il video social di José Mourinho che risponde alla domanda "Florentino Perez ha vinto le elezioni?". Il Real Madrid, dopo il voto di ieri, conferma dunque il suo presidente e scattano così i colpi già annunciati durante la campagna elettorale: lo Special One in panchina, Dumfries (dall'Inter tramite clausola) e Konate in difesa. E ora c'è attesa per il nuovo colpo promesso da Perez, domani spedirà un'offerta da 150 milioni di euro per un big: tutti dicono sia Olise anche se il Bayern Monaco ha fatto sapere che non partirà nemmeno per 200 milioni di euro.