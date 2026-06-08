Roma, buone notizie: una concorrente in meno per Greenwood

08 Giu 2026 - 10:00
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La Roma accelera per l'acquisto di Mason Greenwood dopo che la sconfitta elettorale del candidato presidente Hakan Safi ha tagliato fuori il Fenerbahce dalla corsa all'esterno inglese del Marsiglia.

Il calciatore classe 2001 è il grande obiettivo di Gian Piero Gasperini, che intende schierarlo sulla trequarti insieme a Paulo Dybala e alle spalle di Donyell Malen; per questo motivo, non appena verrà ufficializzato l'insediamento di Tony D'Amico alla guida dell'area sportiva giallorossa, il club capitolino presenterà una prima proposta ufficiale da 40 milioni di euro.

L'operazione complessiva si preannuncia comunque onerosa, dato che i francesi valutano il cartellino 50 milioni di euro più 5 di bonus e il giocatore chiede un ingaggio da 4 milioni a stagione, per un investimento quinquennale vicino ai 100 milioni di euro lordi.

Nonostante la concorrenza sullo sfondo dell'Atletico Madrid e dell'Al Hilal, la dirigenza romanista punta a stringere i tempi per regalare il rinforzo al tecnico in vista del ritiro estivo fissato per il 13 luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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