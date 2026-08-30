Inter, Kamate va all'Atletico Madrid: i dettagli dell'operazione

Arrivato nel settore giovanile interista nel 2020, Kamate si è messo in luce nella Primavera di Christian Chivu durante la stagione 2023/24 con 12 gol e 5 assist in 32 presenze, ottenendo anche diverse chiamate in prima squadra da Simone Inzaghi. Dopo i prestiti al club portoghese dell'AVS e al Modena, la scorsa annata è stato protagonista con l'Inter U23 in Serie C collezionando 33 presenze e 6 reti.