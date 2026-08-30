Inter, Kamate va all'Atletico Madrid: i dettagli dell'operazione

L'Atletico Madrid ha chiuso l'acquisto di Issiaka Kamate dall'Inter, tornando alla carica dopo che la prima offerta dei Colchoneros era stata respinta dai nerazzurri nei giorni scorsi. L'accordo per il centrocampista offensivo classe 2004 è stato raggiunto sulla base di 2 milioni di euro complessivi, con l'Inter che si è garantita anche il 30% sulla futura rivendita del giocatore; il club spagnolo lo destinerà inizialmente alla propria formazione B.
Arrivato nel settore giovanile interista nel 2020, Kamate si è messo in luce nella Primavera di Christian Chivu durante la stagione 2023/24 con 12 gol e 5 assist in 32 presenze, ottenendo anche diverse chiamate in prima squadra da Simone Inzaghi. Dopo i prestiti al club portoghese dell'AVS e al Modena, la scorsa annata è stato protagonista con l'Inter U23 in Serie C collezionando 33 presenze e 6 reti.