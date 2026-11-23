Il centravanti portoghese del Monza ha stupito tutti in questo avvio di stagione, attirando l'interesse di tante big come confermato nel pre partita il ds del Monza Pedro Obiang: "Varela resta? Ci sono tante offerte, noi le stiamo ascoltando...Il ragazzo è molto tranquillo, si allena al cento per cento e vuole stare qui. Poi vedremo sulla base delle offerte ufficiali che arriveranno. 25/30 milioni? Preferisco non dire nulla per ora, dobbiamo aspettare. Questi però sono ottimi numeri da cui iniziare..."