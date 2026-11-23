Sugli spalti del Brianteo per Monza-Fiorentina sono stati avvistati anche Dario Baccin, da poco direttore sportivo dell'Inter, e il suo assistente, Simone Lo Schiavo. Tanti i giocatori tra le fila delle due compagini in campo che potrebbero interessare ai dirigenti nerazzurri (dal Viola Ndour al brianzolo Robinson) ma è chiaro che le voci e le speculazioni di mercato si concentrano su Gustavo Varela.
Il centravanti portoghese del Monza ha stupito tutti in questo avvio di stagione, attirando l'interesse di tante big come confermato nel pre partita il ds del Monza Pedro Obiang: "Varela resta? Ci sono tante offerte, noi le stiamo ascoltando...Il ragazzo è molto tranquillo, si allena al cento per cento e vuole stare qui. Poi vedremo sulla base delle offerte ufficiali che arriveranno. 25/30 milioni? Preferisco non dire nulla per ora, dobbiamo aspettare. Questi però sono ottimi numeri da cui iniziare..."