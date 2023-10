Juve, testa già al mercato: a gennaio pronto un nuovo assalto a Berardi

MANOVRE BIANCONERE

Nel mirino bianconero ci sarebbe sempre anche un centrocampista per sostituire Pogba

© Getty Images In casa Juve lo sguardo è già puntato al mercato di gennaio. L'aumento di capitale di 200 milioni disposto dopo il rosso in bilancio da 123,7 milioni ha ribadito infatti la volontà della proprietà di continuare a investire sul club. Dunque sotto con gli obiettivi bianconeri. La conferma della positività di Paul Pogba al testosterone lascia definitivamente vuota una casella a centrocampo nella rosa di Allegri, ma il colpo grosso del mercato di riparazione potrebbe arrivare in attacco.

Al netto dei tanti profili sondati con continuità dalla dirigenza bianconera per puntellare la mediana, tra cui spiccano soprattutto quelli di Pierre-Emile Hojbjerg, Habib Diarra, Emmanuel Koné, Youssouf Fofana, Khephren Thuram e Abdoulaye Kamara, a gennaio Giuntoli potrebbe scegliere di rinforzare prima la linea offensiva, alle prese con i problemi fisici di Vlahovic e Chiesa e con un Kean decisamente deludente.

In questo senso il primo nome sulla lista dei desideri bianconeri resta quello di Domenico Berardi. Dopo la serrata corte estiva al top player del Sasssuolo, la Juve potrebbe tornare alla carica quest'inverno per l'esterno neroverde con migliori argomenti. Grazie all'immissione di nuova liquidità da parte Exor, infatti, il club bianconero potrebbe disporre di un tesoretto importante per provare a convincere Carnevali a cedere il suo miglior giocatore. Operazione non semplice, visti i numerosi tentativi già andati a vuoto in passato, ma comunque possibile. Soprattutto se il giocatore dovesse ribadire la sua volontà di trasferirsi a Torino e di chiudere la sua avventura in neroverde.

Ma Domenico Berardi non è l'unico profilo seguito da Giuntoli per puntellare l'attacco e dare un'alternativa ad Allegri nelle rotazioni offensive. Se il discorso col Sassuolo per il laterale azzurro dovesse arenarsi ancora, infatti, la Juve potrebbe virare su un altro profilo: Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk.