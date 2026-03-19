Il retroscena di Bonny: "A 17 anni ero della Juve, poi ci fu un problema alle visite mediche"

"Vorrei rivivere la serata più triste", ha raccontato Bonny, "Avevo 17 anni e stavo per lasciare Chateauroux per la Juventus. Ma durante le visite i dottori hanno scoperto un problema: secondo loro giocare a calcio sarebbe stato complicato. Sono passato dal trasferirmi alla Juventus al niente. I miei amici stavano male quanto me: ho capito su chi potevo contare. Quando ho firmato per l'Inter l'ho annunciato a tutti nello stesso parcheggio dove ci trovavamo e dove diedi loro anche quella brutta notizia".