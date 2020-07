"Back Pogba": un tweet della Juve infiamma i tifosi, poi la rettifica

LA GAFFE

Un tweet maldestro ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi della Juventus, già pronti a riaccogliere Paul Pogba a Torino. Il profilo in lingua spagnola della società bianconera ha infatti postato un video con i migliori gol del francese nella sua esperienza juventina accompagnandolo con un "back" inteso da tantissimi con allusione a un imminente ritorno. Una gaffe a cui la stessa Juventus è corsa ai ripari: "Back nel senso di 'throwback' - ha twittato sul profilo spagnolo -. Non pensate ad altro!".

La reazione dei tifosi ha toccato diverse corde. Chi si è arreso alla spiegazione, chi si è infuriato e chi - invece - non si è perso d'animo confidando in una sorta di errore premonitore per il ritorno in bianconero di Pogba. Dopo gli acquisti di Arthur e Kulusevski, il popolo bianconero sogna un altro grande rinforzo per la prossima stagione.