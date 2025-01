Juve, Araujo rinnoverà con il Barcellona: Giuntoli torna all'assalto di Hancko

Adesso Giuntoli, che in attacco ha regalato a Thiago Motta Kolo Muani dal Psg, potrebbe tornare all'assalto di David Hancko come svelato da Alfredo Pedullà. Il Feyenoord preferirebbe cederlo solo a gennaio, ma una offerta convincente da parte della Vecchia Signora potrebbe cambiare tutto. Certo, servono almeno 25 milioni di euro. In lista restano sempre Antonio Silva (il Benfica non apre al prestito) e Kevin Danso, corteggiato da diversi club in Europa.