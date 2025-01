Juve: Kolo Muani ha detto sì, arriva a Torino mercoledì. Atteso anche Alberto Costa

Situazione delicata per quanto riguarda Araujo. Perché il giocatore non è ancora del tutto convinto di lasciare Barcellona e perché il club blaugrana non ha troppa intenzione di cederlo a cuor leggero. Anzi, Laporta ne ha quasi bloccato la cessione con parole chiare in conferenza stampa: "Vogliamo che Ronald continui con noi - le parole del presidente -. Sta parlando con il direttore sportivo Deco e troveremo una soluzione. Lo apprezziamo sia come persona sia a livello professionale. C'è ancora spazio per trovare una soluzione soddisfacente per tutti". Senza contare che anche l'Arsenal sarebbe interessato. Anche il tecnico Hansi Flick ha detto la sua. L'allenatore tedesco ha parlato con il difensore centrale, anche se non ha voluto rivelare la conversazione. "Quando parlo con i giocatori, resta tra noi. È un giocatore del Barcellona - ha spiegato in conferenza stampa - Non siamo contenti dell'infortunio di Iñigo, è un leader, ma siamo contenti del rientro di Araujo". Allo stesso modo, Flick ha elogiato anche l'uruguaiano, su cui vorrebbe ancora contare: "Si è visto contro il Real Madrid, gioca molto bene. E questo è quello che mi aspetto da lui. È un ottimo difensore, uno dei migliori, e un buon leader, lo ha dimostrato domenica".