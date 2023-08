Allegri "coccola" Vlahovic, ma Juve e Chelsea lavorano ancora allo scambio con Lukaku

MANOVRE BIANCONERE

Il tecnico bianconero si è detto "molto contento" del serbo con il Real anche se Giuntoli continua a lavorare alla cessione: ballano 10 milioni per trovare l'accordo con i Blues

Juventus e Chelsea continuano a lavorare allo scambio Vlahovic-Lukaku, ma la strada per l'accordo pare ancora lunga. Tanto che anche Max Allegri non sembra pensare troppo al belga, concentrandosi su quello che può ottenere dall'ex viola. "Sono molto contento per Vlahovic, prima della partita abbiamo deciso insieme che sarebbe venuto in panchina e avrebbe giocato una quindicina di minuti. Dusan non era molto convinto, invece è stato utile. Vlahovic è entrato bene: a parte il gol ha giocato bene tecnicamente e ha allungato la squadra", ha detto il tecnico bianconero alla Gazzetta il giorno dopo la bella vittoria sul Real Madrid in Usa.

Parole forse "diplomatiche", utili soprattutto a non perdere per strada un giocatore che potrebbe comunque restare a Torino, come lui stesso ha voluto far capire con il gesto dopo il gol segnato ai Blancos di Ancelotti. Al momento, però, il suo destino è ancora tutto da scrivere. Come detto, Juve e Chelsea stanno provando a trovare l'accordo. L'ostacolo non è tanto tecnico, visto che sia lo stesso Allegri, sia Pochettino sono convinti dello scambio, quanto economico.

Le due dirigenze hanno ben chiaro quale sia il rispettivo obiettivo per far quadrare i conti dell'operazione. I Blues vorrebbero limitarsi a 20 milioni di conguaglio, i bianconeri ne chiedono almeno 40. Chiaro che un'intesa si potrebbe trovare a metà strada ed è per questo che si sta lavorando per arrivare a quota 30. In pratica ballano una decina di milioni: in più per i londinesi, in meno per la Signora. Se i conti torneranno a entrambe, allora Vlahovic volerà in Premier League e Lukaku farà ritorno in Italia.