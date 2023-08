Juve: scambio Vlahovic-Lukaku difficile, Giuntoli si cautela con Morata

juventus

I bianconeri hanno il sì dello spagnolo, che piace anche a Roma e Inter: se non arivasse Lukaku, sarebbe l'alternativa

L'attaccante spagnolo è uno dei nomi più chiacchierati del mercato visto che è già stato accostato a Inter e Roma, che però non hanno mai affondato il colpo viste le richieste dell'Atletico Madrid: 21 milioni di euro come da clausola rescissoria. Oltretutto Diego Simeone lo sta utilizzando nelle amichevoli estive e recentemente gli ha riservato parole importanti, per questo la Juve può entrare in corsa, forte anche del sì del giocatore.

Per Morata sarebbe un Juve-ter (in bianconero 185 partite e 59 gol tra 2014-2016 e 2020-2022), e lo stesso Allegri comunque lo accoglierebbe a braccia aperte: "A lui sono molto legato, ma in questo momento la Juve ha una rosa competitiva, abbiamo 4 attaccanti" ha detto il tecnico bianconero non sbilanciandosi per via dei paletti del mercato.

