Juventus, per l'estate 2026 spunta l'ipotesi Mateta del Crystal Palace

La Juventus aspetta il ritorno in campo di Dusan Vlahovic (possibile nel big match di febbraio contro l'Inter), ma considerato il contratto in scadenza del serbo, è costretta a guardarsi intorno per cercare un attaccante per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, fra i nomi sondati dalla dirigenza bianconera nell'ultimo periodo c'è anche l'attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta.
Durante le feste natalizie, gli scout della Juve avrebbero visionato da vicino, a Londra, l'attaccante francese classe 1997. Fino a pochi mesi fa, quando anche il Milan si era interessato all'attaccante da 8 reti in 21 gare nell'attuale Premier League, il club inglese era partito da una richiesta di 40 milioni di euro.
La scadenza del contratto nel giugno 2027 e la volontà di Mateta di lasciare il Palace in favore di una big, potrebbero però aprire a ragionamenti diversi nell'estate prossima, quando la Juventus potrebbe andare all'assalto e cercare il colpo per una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro.