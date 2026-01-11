Juventus, per l'estate 2026 spunta l'ipotesi Mateta del Crystal Palace

Durante le feste natalizie, gli scout della Juve avrebbero visionato da vicino, a Londra, l'attaccante francese classe 1997. Fino a pochi mesi fa, quando anche il Milan si era interessato all'attaccante da 8 reti in 21 gare nell'attuale Premier League, il club inglese era partito da una richiesta di 40 milioni di euro.