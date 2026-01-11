Logo SportMediaset

Mercato

Juventus, per l'estate 2026 spunta l'ipotesi Mateta del Crystal Palace

11 Gen 2026 - 10:33
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus aspetta il ritorno in campo di Dusan Vlahovic (possibile nel big match di febbraio contro l'Inter), ma considerato il contratto in scadenza del serbo, è costretta a guardarsi intorno per cercare un attaccante per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, fra i nomi sondati dalla dirigenza bianconera nell'ultimo periodo c'è anche l'attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta.

Durante le feste natalizie, gli scout della Juve avrebbero visionato da vicino, a Londra, l'attaccante francese classe 1997. Fino a pochi mesi fa, quando anche il Milan si era interessato all'attaccante da 8 reti in 21 gare nell'attuale Premier League, il club inglese era partito da una richiesta di 40 milioni di euro.

La scadenza del contratto nel giugno 2027 e la volontà di Mateta di lasciare il Palace in favore di una big, potrebbero però aprire a ragionamenti diversi nell'estate prossima, quando la Juventus potrebbe andare all'assalto e cercare il colpo per una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro

mercato
juventus
vlahovic
crystal palace

