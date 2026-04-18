Juventus, i colpi a centrocampo finanziati dalle cessioni: chi andrà via

Il doppio colpo a centrocampo della Juventus, prospettato da Tuttosprot, potrebbe andare in porto solo in caso di cessioni. Come quella di Koopmeiners, che però ha poche richieste e che potrebbe essere ceduto per non meno di 30 milioni di euro. Tra i possibili partenti c'è anche Zhegrova, la cu presenza in campo è andata sparendo con il passare delle settimane. Se arriveranno proposte concrete in estate, sarà addio, altrimenti gli verrà concessa un'altra occasione per dimostrare il suo potenziale.