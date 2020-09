Juve, Messi complica l'affare Suarez

MANOVRE BIANCONERE

Sembrava a un passo, ma in fondo a una giornata in "retromarcia", quella di Messi, Luis Suarez si è allontanato da Torino. Niente Juve? Ancora presto per dirlo, ma qualcosa, in una trattativa che era appena cominciata ma già indirizzata sui giusti binari - si parlava ad esempio di un principio di accordo su contratto e ingaggio con il giocatore - è cambiato e non si tratta di un dettaglio insignificante. In breve: Messi, a meno di nuovi ribaltoni, dovrebbe alla fine decidere di restare per un altro anno al Barcellona. Cosa farà il suo amico Suarez? Il punto è tutto qui, perché la lista degli epurati di Koeman potrebbe entrare nella trattativa tra i blaugrana e la Pulce e, diciamo così, snellirsi. Insomma, non è affatto da escludere che Messi chieda la permanenza dei suoi scudieri, tra cui, appunto, l'uruguaiano che piace tanto alla Juve.

L'altra faccia della medaglia riguarda in senso stretto Suarez. Perché è vero che l'amico Leo potrebbe anche convincerlo a restare, ma altrettanto innegabile è che la prospettiva di ricominciare alla Juve potrebbe ingolosirlo non poco. Per le ambizioni dei bianconeri, per le cifre che saranno messe nere su bianco alla voce ingaggio e, non ultimo, per la presenza di Ronaldo. Perché passare da Messi e Ronaldo, va da sè, è comunque un bel cadere in piedi.

Quindi siamo passati dall'affare quasi fatto al primo scoglio serio da superare. Primo serio, non unico. Suarez avrebbe comunque dovuto trovare un accordo con il Barcellona per risoluzione del contratto e buonuscita, la Juve avrebbe dovuto trovare l'intesa con i blaugrana per un piccolo indennizzo e l'uruguaiano avrebbe poi dovuto cominciare le pratiche per ottenere il passaporto italiano. Tutti passi da fare in serie che, adesso, sembrano meno scontati di qualche ora fa. E' il mercato. Ed è il richiamo del padrone, di quel Leo Messi che, comunque vada, a Barcellona e nel Barcellona pesa. Per sè e per gli altri.

Ma facciamo un passo indietro e chiariamo: non era fatta prima e non è naufragata oggi. La Juve e l'entourage del giocatore hanno parlato e continueranno a farlo, ma, parallelamente, i bianconeri hanno anche continuato a lavorare sul tavolo della Roma per Edin Dzeko - bloccato dalla difficoltà incontrata dai giallorossi nella trattativa con il Napoli per Milik, ndr - e stanno soprattutto muovendosi per piazzare gli esuberi. Da Higuain a Khedira, passando per Ramsey, le uscite serviranno a finanziare il mercato. Tutto. Suarez compreso.