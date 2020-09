Messi resterà al Barcellona: attesa la comunicazione ufficiale di Lionel

LA DECISIONE

La quiete dopo la tempesta, che sia armata o meno sarà il tempo a deciderlo. Secondo quanto filtra dall'Argentina, Lionel Messi ha deciso di restare al Barcellona per la stagione che si appresta a partire nel weekend del 26-27 settembre contro il Villarreal. La Pulce dovrà sottoporsi ai test anti-Covid già espletati dai compagni di squadra prima di riaggregarsi al gruppo e riprendere l'attività con la squadra. Il Barcellona, nonostante tutto il polverone delle ultime settimane e la possibilità di perdere il giocatore a costo zero a giugno 2021, non sanzionerà Messi per aver saltato i primi allenamenti agli ordini di Koeman. E' attesa la comunicazione ufficiale del giocatore nelle prossime ore.

Nonostante il comunicato con cui il padre-agente di Messi aveva informato tutti della situazione da "svincolato" della Pulce, l'argentino ha deciso di fare un passo indietro e restare al Barcellona. Alle indiscrezioni dall'Argentina hanno fatto seguito le prime conferme dalla Spagna in cui, si legge, "la decisione sarebbe stata presa per evitare lunghe battaglie legali col club della sua vita".

Dietro le quinte invece si parla di una questione meno romantica per la conclusione della vicenda, ovvero del vicolo cieco in cui lo stesso Messi si è ritrovato tra Liga e Barcellona. Il Manchester City, infatti, per proporgli un accordo aveva chiesto di poter operare solo senza strascichi legali. Cosa che il padre Jorge non è riuscito ad evitare, ritardando probabilmente l'affare di qualche mese.