Juve, Suarez è vicinissimo: al Barça un indennizzo "simbolico"

LA TRATTATIVA

Viste le difficoltà per arrivare a Dzeko la Juventus si è mossa in modo concreto per Suarez. La cifra elevata dell'ingaggio (si parla di un accordo per dieci milioni netti per tre anni di contratto), è ammortizzata dal fatto di non dover pagare nulla al Barcellona. O meglio, la dirigenza bianconera sarebbe disposta a facilitare la partenza dell'attaccante uruguaiano, così come è già successo con il Siviglia che, per Rakitic, ha versato 1,5 milioni di euro più una parte variabile intorno ai 9.

Per liberare Suarez, insomma, la Juve sarebbe disposta a spendere una cifra low cost per mantenere buoni rapporti con il Barça, una squadra con cui i bianconeri, soprattutto nell'ultimo mercato, hanno avuto parecchi contatti. Un intoppo, semmai, potrebbe riguardare il passaporto del giocatore che allo stato delle cose non potrebbe essere tesserato dal club bianconero.

Il motivo è infatti legato al documento di Suarez, uruguaiano al 100%, ma con la possibilità di ottenere anche quello comunitario grazie alla moglie italiana. Una possibilità, perché Suarez non ha mai avviato le pratiche né per diventare cittadino italiano né per ottenere la cittadinanza spagnola, che potrebbe ottenere in quanto dispone di un contratto di lavoro di almeno due anni in Spagna.

In questo momento, quindi, Suarez è al 100% extracomunitario e in questo mercato estivo la Juve ha già esaurito i due slot a disposizione con Arthur (Brasile) e McKennie (Stati Uniti). Per eventualmente giocare in Serie A, Suarez dovrà fare richiesta al Consolato italiano di Barcellona affinché la sua posizione venga esaminata oppure allo stato spagnolo per ottenere la cittadinanza per motivi lavorativi. Tempi tecnici ampiamente alla portata.