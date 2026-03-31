Mondiali: Ghana senza ct, licenziato Addo dopo il ko in amichevole con la Gemania

31 Mar 2026 - 10:12
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Il Ghana licenzia il ct della nazionale a dieci settimane dal via dei mondiali. Il tecnico Otto Addo è stato infatti sollevato dall'incarico subito dopo la sconfitta subita in amichevole contro la Germania: le Black Stars hanno perso 2-1 a Stoccarda, subendo la quarta sconfitta consecutiva, un risultato che si è rivelato fatale per il ct cinquantenne. "La Ghana Football Association ha interrotto il rapporto con l'allenatore della nazionale maggiore maschile con effetto immediato - si legge nella nota -. La federazione desidera ringraziare sinceramente Otto Addo per il suo contributo alla squadra e gli augura il meglio per il futuro". Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato "a tempo debito". Addo era alla guida della nazionale da marzo 2024. Il Ghana è inserito nel gruppo L dei mondiali con Inghilterra, Croazia e Panama.

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