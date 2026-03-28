MERCATO

Tonali, spunta un gentleman's agreement: senza Europa può lasciare il Newcastle

Tutti vogliono il centrocampista azzurro e dall'Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro

28 Mar 2026 - 13:22
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Il suo gol all'Irlanda ha ridato fiato a un Paese intero, scatenato la nostalgia dei tifosi del Milan e anche i sogni di quelli della Juve: Sandro Tonali è l'uomo del momento in Italia, ma anche in Inghilterra, dove il suo promette di essere uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo perché tutte le big di Premier lo seguono con interesse. In quest'ottica proprio dall'Inghilterra arriva una notizia che se confermata potrebbe dare un'indicazione già piuttosto precisa sul futuro del centrocampista classe 2000: come riporta The Shields Gazette infatti, nell'accordo che il giocatore azzurro ha recentemente rinnovato col Newcastle esisterebbe un gentlemen's agreement per lasciare il club in estate.

Stando a quanto si legge, se il Newcastle non dovesse qualificarsi per nessuna delle coppe europee per la prossima stagione (ipotesi al momento concreta visto che i Magpies sono 12esimi in Premier League con 42 punti) il club aprirà alla cessione del ragazzo, finora ritenuto incedibile, e prenderà in considerazione le offerte per Tonali.

Offerte che dovranno essere molto ricche perché lo scorso anno il centrocampista azzurro, arrivato nel 2023 dal Milan per circa 60 milioni, ha rinnovato il contratto con i Magpies fino al 2029 (con un'opzione in favore del club per estendere per un'ulteriore stagione) e questo consente ai bianconeri di mantenere alta la richiesta per il cartellino, che oggi viene valutato almeno 80 milioni di euro.

Poi c'è lo stipendio, che verosimilmente dovrà essere migliorato rispetto ai 7 milioni più 2 di bonus che percepisce oggi, motivo per cui pensare a un possibile ritorno in Italia del centrocampista sembra oggi fantacalcio nonostante la Juve sia da tempo sulle sue tracce e i tifosi del Milan sognino tutti di vederlo di nuovo vestito di rossonero. 

Nel futuro di Tonali ci sarà ancora la ricca Premier League e al momento è corsa a due tra il Manchester United, che deve ridisegnare il centrocampo visto l'imminente addio di Casemiro e lo ha messo in cima alla lista dei desideri, e l'Arsenal, che ci aveva provato anche a gennaio. Attenzione però, scrivono Oltremanica, anche al Manchester City perché Guardiola vede in Sandro un potenziale sostituto di Rodri. 

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