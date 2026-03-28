Tonali, spunta un gentleman's agreement: senza Europa può lasciare il Newcastle

Nel futuro di Tonali ci sarà ancora la ricca Premier League e al momento è corsa a due tra il Manchester United, che deve ridisegnare il centrocampo visto l'imminente addio di Casemiro e lo ha messo in cima alla lista dei desideri, e l'Arsenal, che ci aveva provato anche a gennaio. Attenzione però, scrivono Oltremanica, anche al Manchester City perché Guardiola vede in Sandro un potenziale sostituto di Rodri.