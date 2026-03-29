Goretzka è l'uomo giusto per rifare grande il Milan, ma attenzione a Napoli e Juventus

A livello tecnico, chi prende Goretzka mette a segno un colpo straordinario. Basta vedere una partita del Bayern per capire con quanta sicurezza e con quanta autorità dirige le operazioni della squadra attualmente più in forma d’Europa. È ovunque. Segna poco ma sa fare tutto il resto, assist compresi. È un ragazzo serio cresciuto in una famiglia seria, quarto e ultimo figlio dopo le tre sorelle Laura, Luisa e Charlotte. Fidanzato da sempre con la stessa ragazza dei tempi di Gelsenkirchen, quando giocava nello Schalke 04. Nel frattempo ha perso qualche capello per lo stress quando Thomas Tuchel lo lasciava troppo spesso in panchina. Ha approfittato del Covid per mettere su dieci chili, non di ciccia ma di muscoli, che lo hanno trasformato in un atleta praticamente perfetto. Poco social, non ama la vita mondana a parte qualche sfilata di moda (piccolo punticino a favore del Milan). Politicamente si è esposto contro l’estrema destra tedesca. Ma questo non riguarda il campo, dove è e resta un giocatore in grado di fare la differenza. Ovunque.