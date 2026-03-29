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Tottenham retrocesso? Da Vicario a Kolo Muani, quante occasioni sul mercato!

Caos totale in casa Spurs, via Tudor e spettro Championship: se sarà retrocessione sarà rivoluzione

29 Mar 2026 - 19:05
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Igor Tudor non è più l'allenatore del Tottenham, l’avventura dell’ex Juve è durata solo 44 giorni ed è stata fallimentare perché il tecnico lascia la squadra al quart’ultimo posto con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Lo spettro della Championship è sempre più reale per la squadra che solo pochi mesi fa vinceva l’Europa League e in caso di retrocessione in casa Spurs sarebbe rivoluzione totale. Difficilmente infatti le stelle della rosa, che complessivamente vale 800 milioni, accetteranno di restare in una categoria inferiore, senza i riflettori della Premier, e con stipendi decurtati e allora vediamo chi potrebbe partire la prossima estate in caso di clamorosa retrocessione…

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