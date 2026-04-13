Juve, Holm corre verso la conferma in bianconero ma non col riscatto
Il futuro di Emil Holm alla Juventus entra nel vivo dopo le ultime buone prestazioni, con il club bianconero intenzionato a trattenere il laterale svedese oltre la scadenza del prestito fissata a fine stagione. Nonostante il diritto di riscatto dal Bologna sia stabilito a 15 milioni di euro, cifra finora considerata elevata a causa dei recenti stop muscolari del giocatore, le diplomazie tra le due società sono al lavoro per trovare un punto d'incontro che preveda la permanenza di Holm a Torino. L'ipotesi più accreditata riguarda un incastro di mercato legato a Joao Mario: il club emiliano punterebbe infatti a rinnovare il prestito del portoghese, mossa che faciliterebbe il via libera per lasciare Holm ancora un anno in bianconero sempre in prestito. Lo scrive il Corriere dello Sport.