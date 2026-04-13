Juve, Holm corre verso la conferma in bianconero ma non col riscatto

13 Apr 2026 - 11:17

Il futuro di Emil Holm alla Juventus entra nel vivo dopo le ultime buone prestazioni, con il club bianconero intenzionato a trattenere il laterale svedese oltre la scadenza del prestito fissata a fine stagione. Nonostante il diritto di riscatto dal Bologna sia stabilito a 15 milioni di euro, cifra finora considerata elevata a causa dei recenti stop muscolari del giocatore, le diplomazie tra le due società sono al lavoro per trovare un punto d'incontro che preveda la permanenza di Holm a Torino. L'ipotesi più accreditata riguarda un incastro di mercato legato a Joao Mario: il club emiliano punterebbe infatti a rinnovare il prestito del portoghese, mossa che faciliterebbe il via libera per lasciare Holm ancora un anno in bianconero sempre in prestito. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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