Mercato Milan: Leao verso l'addio, fissato il prezzo

Il futuro di Rafael Leao sembra più lontano da Milano e dal Milan, con la società rossonera pronta a valutare la cessione del portoghese in estate a fronte di un'offerta intorno ai 50 milioni di euro. I fischi di San Siro durante la sfida contro l'Udinese hanno ferito profondamente l'attaccante e rischiato di accelerare una separazione che appare ormai inevitabile. Sebbene il club e Allegri lo proteggano dai fischi, la strada dell'addio sembra tracciata, scrive la Gazzetta dello Sport, e porta dritta verso la Premier League, con il Manchester United in pole position, o verso le ricche sirene dell'Arabia Saudita. La vetrina del prossimo Mondiale sarà decisiva per attirare i compratori necessari a soddisfare le richieste di via Aldo Rossi.