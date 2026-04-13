Juve, paradosso Openda: non si vede da un mese, ma è scattato l'obbligo di riscatto. Le cifre

Aritmetico il 10° posto, il belga è bianconero per 40,6 milioni. Ma Spalletti non lo vede più: un minuto nelle ultime 6 partite

13 Apr 2026 - 10:48
© Getty Images

© Getty Images

Con la vittoria di Bergamo e la sconfitta del Como la Juventus è tornata in zona Champions, ma le casse del club bianconero si svuotano… Tutta ‘colpa’ del paradosso che riguarda Lois Openda, prelevato in estate dal Lipsia in prestito oneroso (3,3 mln) con obbligo di riscatto fissato a 40,6 milioni ma scomparso completamente dai radar da oltre un mese (un solo minuto nelle ultime 6 partite). Grazie alla vittoria di Bergamo e alla concomitante sconfitta a Genova del Sassuolo infatti, a 6 gare dalla fine ci sono 18 punti di scarto tra la Vecchia Signora e l'undicesima posizione (anche in caso di arrivo a pari punti, i bianconeri sono avanti negli scontri diretti) e finire il campionato entro le prime dieci della classifica era la condizione essenziale per far scattare l'obbligo di riscatto di Openda, che dopo 33 partite e soltanto due gol in stagione diventa a tutti gli effetti un giocatore della Juve. 

videovideo

Già, ma per quanto? Visto il rinnovo di Spalletti e la voglia di proseguire con l'attacco a tre nel quale Openda non sembra trovarsi a suo agio, una cessione in estate sembra molto probabile, ma considerato che difficilmente parteciperà ai Mondiali non fare una minusvalenza sarebbe impossibile quindi l’ipotesi più probabile è quella di una cessione in prestito secco, o con diritto di riscatto, per rilanciare il suo asset.

Leggi anche

Da esclusa di lusso a grande favorita: ecco come Gatti e Boga hanno svoltato la stagione della Juve

Ultimi video

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

I più visti di Mercato

Lewandowski, l'agente a Barcellona per valutare l'offerta blaugrana: Milan e Juve alla finestra

Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Alajbegovic, il talento bosniaco infiamma il mercato: Milan, Roma e Napoli sul giustiziere dell’Italia

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Leon Goretzka

Dal Milan alla Juve, tutti in fila per Goretzka: ma le cifre dell'affare sono proibitive

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:50
Robertson ufficializza l’addio al Liverpool, il Milan fiuta il colpo a parametro zero
12:19
Carnevali avvisa l'Inter: "Parlo di Muharemovic con Marotta ma non solo"
11:17
Juve, Holm corre verso la conferma in bianconero ma non col riscatto
10:48
Juve, paradosso Openda: non si vede da un mese, ma è scattato l'obbligo di riscatto. Le cifre
09:49
Mercato Milan: Leao verso l'addio, fissato il prezzo