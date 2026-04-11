Juve, Chiellini: "Rinnovo di Spalletti previsto, Boga potrebbe restare"

Giorgio Chiellini ha parlato del rinnovo di Spalletti e di Boga, partendo da quello del tecnico. "Io ve lo dico da settimane-mesi, così finalmente mi crederete, non continuerete a chiedermelo tutte le volte. Era un passo previsto, non dico scontato, ma era la conclusione di un percorso che è iniziato bene ed un rapporto che sta andando avanti nel migliore dei modi", ha detto. Sul francese: "Si è inserito bene e ha un prezzo accessibile, veniva anche da mesi difficili. E' una valutazione da fine stagione, ma ovviamente siamo molto contenti. Verosimilmente, il suo futuro sarà ancora bianconero".