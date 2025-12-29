Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid

Resta da trovare l'intesa definitiva con la formula, con l'Atletico che vuole l'obbligo di riscatto 

29 Dic 2025 - 12:55

Raspadori e Zirkzee là davanti. La Roma nel 2026 è destinata a stravolgere totalmente la facciata dell'attacco e Gasperini, già dalla trasferta di Bergamo, conta di avere qualche soluzione in più rispetto alle attuali. La società giallorossa ha dato l'ok per il doppio acquisto nel mercato invernale e se il ritorno in Italia di Raspadori dall'Atletico Madrid è questione di momenti, quello di Zirkzee è più complesso ma non meno fattibile.

Leggi anche

Il 2025 della Serie A si chiude con Roma-Genoa: De Rossi torna all'Olimpico

Andiamo con ordine: l'attaccante della nazionale arriverà subito nelle prime ore di apertura della sessione invernale dei trasferimenti anche se potrebbe essere a Trigoria già prima della chiusura del 2025 per poi poter essere subito a disposizione di Gasperini. Il ds Massara ha messo sulla scrivania dell'Atletico Madrid un rilancio importante e le sensazioni che filtrano sono positive: 2 milioni di euro per il prestito oneroso fino a fine stagione e 17 per il diritto di riscatto, dopo il primo no incassato all'offerta da 500mila euro più 15 milioni. Al momento, però, l'Atletico non ha accettato le condizioni della Roma, che propone l'obbligo di riscatto solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. I colchoneros, invece, vorrebbero inserire sin da subito l'obbligo di riscatto, a prescindere dal raggiungiemento o meno dell'obiettivo europeo. 

Gasperini ha chiesto alla dirigenza di forzare i tempi e la mano con gli spagnoli sottolineando il fatto di dover chiudere l'affare prima del rientro in campo nella Liga il 4 gennaio e per anticipare la concorrenza che su Raspadori non manca, anche dall'Italia. Per sbloccare tutto è previsto anche un faccia a faccia tra lo stesso Raspadori e l'allenatore Diego Simeone.

Leggi anche

De Rossi contro il suo passato: "Non meritavo l'esonero. Curioso di vedere come sarà tornare all'Olimpico"

Meno stretti i tempi per arrivare a Zirkzee anche perché al momento allo United non sono arrivate proposte concrete di altre società oltre a quella della Roma. Anche in questo caso la discussione è sul prezzo dell'operazione più che sulla volontà di tutte le parti in causa di chiudere.

L'offerta della Roma per portare all'Olimpico Zirkzee è di 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 30 milioni per l'obbligo di riscatto, oltre - come riporta il Corriere della Sera - a 3 milioni da prevedere per le commissioni: totale 38 milioni di euro per l'ex Bologna che in Premier League non ha mai lasciato il segno con il Manchester United rompendo anche con il tecnico Amorim. Se Raspadori è atteso in giallorosso già per la prima partita del 2026 contro l'Atalanta, per l'olandese si può aspettare fino a metà gennaio.

Leggi anche

Gasperini: "Dovremo raschiare il barile per ottenere il massimo. Dovbyk non è pronto"

Massara però ha un altro compito e riguarda i movimenti in uscita, sempre per quanto riguarda l'attacco. Con l'arrivo di Raspadori e Zirkzee, infatti, sono almeno tre i giocatori indiziati di lasciare Trigoria a gennaio: Ferguson, Dovbyk e Baldanzi. L'irlandese può tornare al Brighton e anche l'ucraino ha qualche squadra interessata in Premier League. Il trequartista, invece, è finito nel mirino del Verona.

roma
giacomo raspadori
joshua zirkzee

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:12
Nizza, ufficiale: Haise esonerato, torna Puel
12:22
Iachini: "Non esiterei a dare una mano alla Fiorentina"
11:05
Fiorentina, la linea Paratici: avanti con Vanoli anche oltre la Cremonese
10:00
Clamoroso Al Hilal: Simone Inzaghi non vuole più Cancelo
09:19
Juve, rimpianto Neres: poteva arrivare nel 2022, Allegri disse no