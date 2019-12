Vieri: "So chi acquisterà l'Inter a gennaio ma non posso dirlo"

TIKI TAKA

Consigli per acquisti firmati Christian Vieri e Antonio Cassano durante la puntata di ieri a Tiki Taka. Il primo fa già sognare i tifosi nerazzurri pur senza potersi sbottonare del tutto: "So che a gennaio all’Inter arriveranno grandi giocatori, ma non posso dire altro, mi hanno detto proprio di stare zitto e di non dire niente a nessuno. Non posso, se no ve lo direi, ma è top secret". Vieri: "Io so chi comprerà l'Inter a gennaio..."

E allora ci prova Cassano a fare qualche nome anche se, più che indiscrezioni di mercato, quelle del barese sono indicazioni a Marotta e Ausilio: "Secondo me l'Inter migliorerebbe con tre giocatori acquistabili a gennaio: Marcos Alonso in difesa, Vidal a centrocampo e un attaccante come Giroud. Con questi tre giocatori l'Inter se la gioca alla grande fino a giugno e lottare per lo scudetto".