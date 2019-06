Van der Meyde: "Lukaku? Spero di portarlo all'Inter"

17/06/2019

Compagno di viaggio a sorpresa per Andy Van der Meyde: l'ex attaccante dell'Inter ha dato un passaggio in auto a Romelu Lukaku nell'ambito di un programma tv per l'emittente olandese VTBL, postando anche uno scatto su Instagram. Un tifoso nerazzurro ha subito preso la palla al balzo chiedendo a Van der Meyde di portare a Milano la punta del Manchester United, una delle richieste di Conte a Suning. L'olandese è stato al gioco rispondendo "Speriamo" e facendo sognare tutti i tifosi interisti.