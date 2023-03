Tutti vogliono Retegui: il papà agente ascolta offerte e vede l'Inter

oggetto del desiderio

Tante pretendenti per il neo attaccante azzurro. Papà Carlos ha incontrato l'Eintracht, ora appuntamento con la dirigenza nerazzurra

© Getty Images Quante pretendenti per Mateo Retegui! L'incredibile exploit dell'attaccante italo-argentino in azzurro, con un gol all'esordio assoluto contro l'Inghilterra a Napoli e il bis a Malta, ha prodotto una lunga lista di pretendenti, sia in Italia che all'estero. E Carlos, il papà-agente, è arrivato lunedì in Europa per ascoltare eventuali offerte dai vari club. Insieme al figlio - come riporta il Corriere della Sera - ha parlato con la dirigenza dell'Eintracht Francoforte, poi ha sentito quella del Bayer Leverkusen. Bundesliga ma non solo. Anche la Premier League lo chiama: il West Ham di Scamacca avrebbe già chiesto informazioni. Ma Mateo, di proprietà del Boca Juniors in prestito al Tigre, sogna l'Italia. Ecco perché in Argentina danno l'Inter per favorita nella corsa 'affollatissima' al giocatore classe 1999. Inter che si è mossa già mesi fa prima di tutte, facendolo visionare il Argentina, dove gioca insieme a Colidio, nerazzurro in prestito, e prendendo già contatti con papà Carlos.

Vedi anche inter Retegui, parla il papà-agente: "Inter? Ora la sua testa è al Tigre e all'azzurro"

A Napoli e a Malta per le due partite di qualificazione a Euro 2024 c'era poi il vice ds dell'Inter Baccin, che ha visionato da vicino Mateo, portando a casa risposte più che positive. Papà Retegui ha in programma ora anche un incontro a Milano con la dirigenza nerazzurra, che vorrebbe portare Mateo ad Appiano come prima alternativa a Lautaro Martinez al posto di Correa. Operazione non facile comunque: non solo per la folta concorrenza (in Italia sono interessate anche Milan e Lazio e all'estero c'è anche l'Atletico Madrid di Simeone) ma anche perché ci sarà poi da trovare anche l'accordo con due club: il Tigre, dove è il prestito fino a dicembre, ha già annunciato che acquisterà il 50% del suo cartellino dal Boca Juniors per una cifra intorno ai 2,1 milioni di euro. Il valore di Mateo si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.